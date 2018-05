08-05-2018, Bron: Groningenbereikbaar.nl

Ernstige verkeershinder door werkzaamheden op de Ringweg

Groningen - Woensdagavond 22:00 tot maandagochtend 06:00 wordt er rekening gehouden met ernstige verkeershinder op de Zuidelijke Ringweg in de stad.

Wegafsluiting

Voor verkeer vanuit de richting Hoogezand is het niet mogelijk om via ringweg Zuid hun route te vervolgen. Zij zullen omgeleid worden via het Centrum van Groningen. Er word geadviseerd om de omleidingsborden te volgen.

Verkeer vanuit Assen/Drachten krijgen in de richting van Hoogezand te maken met een rijbaan versmalling.

Openbaar Vervoer

Eveneens zullen vanaf donderdag 10 mei tot en met zondag 13 mei geen treinen rijden in de richting Weener/Veendam. Arriva zet bussen in, de extra reistijd word geschat op een kwartier tot drie kwartier.