08-05-2018, J. vd Ploeg 112Groningen.nl

Fietser gewond na aanrijding Haren

Haren - Op de kruising Rijksstraatweg met de E. H. Ebelsweg is een gewonde gevallen na een aanrijding met een auto.

De Politie en ambulance kwamen ter plaatse. Het slachtoffer is gecontroleerd en is doorverwezen naar een dokterspost. De Politie heeft het ongeval in kaart gebracht