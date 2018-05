08-05-2018, Dennis Postma - 112Groningen.nl

Kop-staart ongeval op de Beertsterweg in Winschoten

Winschoten - Op de Beertsterweg ter hoogte van de atletiekbaan heeft dinsdagmiddag een kop staart aanrijding plaatsgevonden.

Een persoon is door ambulancepersoneel gecontroleerd. Of deze is meegenomen naar het ziekenhuis is onbekend.

Tijdens het ongeval was een rijbaan gestremd.