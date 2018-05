09-05-2018, Michael Huising

Gewonde bij brand in Wildervank (Video)

Wildervank - Bij een brand in een schuur/woning aan de Raadhuisstraat in Wildervank is in de nacht van dinsdag op woensdag een gewonde gevallen.

Het slachtoffer is door medewerkers van de ambulancedienst en de bemanning van de traumahelikopter behandeld en later met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer had de brand die was ontstaan in de schuur en was overgeslagen naar de woning binnen een half uur onder controle. De woning is zwaar beschadigd geraakt.