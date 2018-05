09-05-2018, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Politie schiet op 42-jarige Amsterdammer na achtervolging in Hoogkerk (video)

Hoogkerk - De politie heeft in de nacht van dinsdag 8 mei op woensdag een 42-jarige man uit Amsterdam aangehouden.

Er kwam een melding bij de politie binnen dat iemand roekeloos reed door het centrum van Groningen. Toen agenten hem in het vizier kregen en hem staande wilden houden ging hij er vandoor. De agenten gingen er vervolgens achteraan. Met zeer hoge snelheden en gevaarlijke manoeuvres reed de verdachte via het Zernike terrein, Paddepoel en Vinkhuizen. Het lukte de agenten de auto stil te zetten bij de rotonde vlak voor de A7 (Roderwolderwijk/Zuiderweg). Hier probeerde de verdachte wederom op een gevaarlijke manier weg te rijden. Agenten hebben hierop op de auto geschoten, waarna de man uit Amsterdam is aangehouden. Er is niemand gewond geraakt. De verdachte is ingesloten in het cellencomplex.

Getuige geweest? Bel de politie

Op de Voermanstraat in de wijk Paddepoel zijn vannacht door agenten een aantal fietsen aangetroffen. Het zou kunnen wij dat mensen wellicht moesten uitwijken voor de Amsterdammer. Is dit het geval geweest? Neem dat contact op de politie in Groningen via 0900-8844. Ook komen we graag in contact met andere getuigen die iets bijzonders gezien of gehoord hebben wat voor ons van belang kan zijn voor het onderzoek.