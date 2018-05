09-05-2018, Romke Notenbomer - 112Groningen.nl

Auto ramt verkeersbord op A7 bij Leek

Leek - Afgelopen nacht heeft een automobilist een verkeersbord van de ANWB geramd op de A7 ter hoogte van Leek.

Net voor de afslag raakte de automobilist de macht over het stuur kwijt, en kwam vervolgens klem te zitten in het geraamte van buizen van het bord. De automobilist die alleen in de auto zat, raakte licht gewond aan zijn hoofd. Hiervoor heeft hij zich laten behandelen bij de dokterspost van het Martiniziekenhuis in Groningen.

De brandweer van Marum werd ook opgeroepen voor het ongeval, maar hun inzet bleek achteraf niet nodig. De politie maakte rapport op van de aanrijding. Bergingsbedrijf Collewijn heeft de auto die total loss raakte afgesleept.