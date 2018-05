09-05-2018, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Resultaten grote verkeerscontrole in Groningen

Groningen - Resultaten gezamenlijke verkeerscontrole. De politie heeft dinsdag samen met ketenpartners; Belastingdienst, Douane, Koninklijke Marechaussee, RDW, VVN, ANWB, Gemeente Groningen een multi disciplinaire verkeerscontrole gehouden op de parkeerplaats

Deze controle werd georganiseerd door de BT's 5, 6 en 7 samen met Dros Infra Verkeer (Gijs van Haasen). Van politiezijde werden verschillende disciplines ingezet zoals alcoholbus, geluidsmeting, lichtdoorlaatheidmeting (Tintman), wegingen, rollenbank, Vreemdelingendienst, Financiële Recherche, Afpakteam, een inbraakspecialist, een drugs/tabakshond Douane.

In totaal deden er 110 personen mee aan de controle. Er werd gebruik gemaakt van twee politie ANPR voertuigen en één ANPR voertuig van de Belastingdienst. Een negental motorrijders en videoauto's brachten de ANPR hits binnen en verder voertuigen welke tevens interessant waren om gecontroleerd te worden.

Elke bestuurder moest een blaastest ondergaan waarbij het BOB-team van VVN "Bobsleutels" uitdeelde. In totaal werden er 77 Belastinghits en 39 Politiehits binnengebracht. In totaal werden er door de Belastingdienst 13 voertuigen afgesleept en door de Politie 10 voertuigen. Hierbij werden twee voertuigen van Poort uit Hoogkerk ingezet. In totaal werd door de Belastingdienst 60.000,- euro geïnt. In totaal heeft de Politie voor 2400,- euro aan boetes geïnt.

Twee maal werd er proces verbaal opgemaakt voor rijden onder invloed van drugs en eenmaal maal voor alcohol. Twee maal had men geen geldig BE rijbewijs en eenmaal maal geen AM (brmf) rijbewijs. Een maal maal werd er gereden met een ingevorderd rijbewijs (art.9 WVW). Vijf maal werd er bekeurd voor constructiesnelheid bromfiets waarbij het voertuig op WOK is gezet. Twee maal was er sprake van overlading Twee maal bleek men met geblindeerde ruiten te rijden (Tintman).

Bij de controle werden meerdere soorten verkeersovertredingen geconstateerd waarvoor proces verbaal is opgemaakt.

