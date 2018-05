09-05-2018, Bron: Wikipedia.org

Tien jaar terug: Grote brand kost drie brandweermannen het leven

De Punt (Drenthe) - Op 9 mei 2008 vond in een scheepswerf in de Drentse plaats De Punt een zeer grote brand plaats, waarbij drie brandweermannen om het leven kwamen.

Deze brand is achteraf uitgebreid onderzocht en heeft een omslag in het denken van de brandweer teweeggebracht als het aankomt op brandbestrijding in industriële gebouwen.

Het verloop van de brand ging alsvolgt:

14.10 uur: De brandweer van de gemeente Tynaarlo, kazerne Eelde, wordt gealarmeerd voor een binnenbrand bij scheepswerf Beuving aan de Groningerstraat in De Punt.

Zeven minuten later komt de eerste tankautospuit aan op de plek van de brand. De bevelvoerder van post Eelde ziet een zware rookontwikkeling met een ongewone geel-bruine kleur, maar er zijn geen vlammen zichtbaar. De bevelvoerder schaalt op naar Middelbrand. Vier brandweermannen worden met een adembescherming, warmtebeeldcamera een hogedrukslang naar binnen gestuurd om op verkenning uit te gaan. Door de inmiddels ter plaatse gekomen politie werd duidelijk dat er zich geen mensen meer in de loods bevinden en dat er sprake is van een autobrand in de loods.

De mannen hebben zicht in de hele loods en de situatie lijkt totaal anders dan op het moment dat ze de geel-bruine rook zagen. De vierde brandweerman moet een eindje teruglopen naar de ingang omdat een slang vast bleef haken en op dat moment vindt er een grote explosieve verbranding van de rookgassen plaats. De vierde man komt kruipend naar buiten en even later stort de hele deurconstructie in.

De loods waarin de brand woedt is ongeveer 75 bij 25 meter groot. Na de opschaling wordt een extra tankautospuit uit de omgeving gealarmeerd.





14.21 uur: De drie brandweermannen die nog in het gebouw waren tijdens de explosie zijn niet naar buiten gekomen en er is geen contact met hen. De bevelvoerder meldt aan de alarmcentrale van de Veiligheidsregio Drenthe dat er eigen personeel vermist is. Aangezien het personeel met de benodigde apparatuur ingezet is kan de bevelvoerder geen reddingsactie (laten) ondernemen. De centralist schaalt op naar Zeer grote brand. Dit betekent dat er in totaal vier tankautospuiten ter plaatse komen plus nog ander materieel.

14.25 uur: Door de Officier van Dienst (OVD) GRIP 1 wordt afgekondigd.

14.26 uur: De tweede tankautospuit, uit Vries komt ter plaatse. Bijna tegelijk komt ook een busje met extra personeel en materieel van brandweer Eelde, de hoogwerker en het schuimblusvoertuig aan bij de brand.

14.28 uur: In overleg met de bevelvoerder uit Vries wordt een extra brandweerpeloton ingezet, hiermee wordt een complete brandweercompagnie geformeerd. Hierop worden de brandweereenheden uit; Haren, Norg, Zuidlaren, Roden en Peize opgeroepen. De eenheden werden tegen 16.00 uur ingezet. De Officier Van Dienst laat meetploegen inzetten om eventuele gevaarlijke stoffen in de rook te meten. Groningen Airport Eelde biedt ondersteuning met een crashtender aan. Twee minuten later wordt er opgeschaald naar GRIP 2.

15.00 uur: De bevelvoerder uit Vries coördineert in overleg met de Officier van Dienst de berging van de slachtoffers. Met drie ploegen van vier personen wordt de loods doorzocht en binnen een kwartier zijn de drie vermiste brandweerlieden gevonden. Twee van hen zijn gestikt, de derde is overleden aan de gevolgen van koolstofmonoxidevergiftiging.

15.15 uur: De brandweer kondigt GRIP 3 af.

19.18 uur: De brandweer geeft het sein; ’Brand Meester’. De brand was rond 21.00 uur geblust.