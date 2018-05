09-05-2018, Johan Wildeboer - 112Groningen.nl

File op de N33 door brugstoring bij Zuidbroek

Zuidbroek - Het verkeer op de N33 staat vlakbij het knooppunt Zuidbroek staat vast door een brugstoring.

In beide richtingen is een file ontstaan. De brug staat open en wil niet dicht. Hoe lang de problemen nog duren, is niet bekend.