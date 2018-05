09-05-2018, Politie Stadskanaal

Politie treft dood veulen in plastic zak aan

Stadskanaal - De politie in Stadskanaal heeft woensdag een plastic zak met daarin een dood veulen aangetroffen in het water aan de Eemboerveldweg te Smeerling.

Weet u iets of heeft u relevante info, geef dat door aan 0900-8844 of meld misdaad anoniem.