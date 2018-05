09-05-2018, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Brandweer Haren blust brandende schutting

Haren - De brandweer van haren is woensdagmiddag rond 16:40 uur met spoed uitgerukt voor een buitenbrand in Haren.

Achter een woning aan de Kromme Elleboog stond een schutting en bosjes in de brand. Door snel optreden van de brandweer is er erger voorkomen. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet bekend.