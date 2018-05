09-05-2018, Dennis Postma, Gerrie de Groot & Micheal Huising - 112Groningen.nl

Brand in schakelstation van Enexis in Meeden

Meeden - De brandweer is woensdagavond opgeroepen voor een brand in een schakelstation van Enexis aan de Beneden Veensloot in Meeden.

De snel gearriveerde brandweer mocht het terrein niet op wegens de veiligheid. Door een nog onbekende oorzaak was er een ontploffing in een transformatorhuis. Tijdens de ontploffing waren er grote zwarte rookwoken zichtbaar. Snel waren deze weer weg doordat het stroom automatisch over schakeld naar een ander net.