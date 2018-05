10-05-2018, 112Groningen.nl

Getuigen gezocht van gevonden fietsen in Delfzijl

Delfzijl - In de nacht van dinsdag op woensdag, omstreeks 03.30 uur, werd door een getuige doorgegeven dat er 3 fietsen op de Hogelandsterweg bij station Delfzijl-West lagen.

Daardoor ontstonden gevaarlijke situaties. De fietsen waren zwaar beschadigd en zeer waarschijnlijk afkomstig uit de fietsenstalling bij het eerder genoemde station. De getuige zag 2 blanke jongens op een scooter wegrijden in de richting van de Borkumerrif. Heb je iets gezien/gehoord ivm deze zaak dan kun je contact opnemen met de politie via 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.