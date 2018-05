10-05-2018, Jeroen Bos/ OldambtNu.nl

Voertuig te water langs de A7 bij Scheemda

Scheemda - Langs de A7 bij Scheemda is donderdagochtend een auto in het water geraakt. Door een nog onbekende oorzaak raakte de auto van de weg en kwam in een naastgelegen sloot terecht.