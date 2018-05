11-05-2018, Redactie

Alert – Focus op veiligheid op 112GroningenDag

Groningen - Alert – Focus op veiligheid uit Delfzijl komt zaterdag 16 juni 2018 met het Rescue Team naar de 112Groningendag in Martiniplaza. Tot 16 juni 2018 stellen we alle deelnemers aan u voor!!

Voor sommige bedrijven is het werken in besloten ruimten en op hoogte inherent aan hun dienstverlening, waardoor benarde situaties voor de medewerkers niet uitgesloten zijn. Het is daarom een vereiste dat er maatregelen zijn getroffen voor dergelijke situaties. Dit houdt in dat u over een reddingsprocedure, reddings- en evacuatiemiddelen en een getrainde reddingsploeg moet beschikken. Het Rescue Team van Alert biedt uitkomst voor bedrijven die werken in besloten ruimten en op hoogte maar zelf geen reddingsteam met opgeleide medewerkers ter beschikking hebben.





Het Rescue Team beschikt over een eigen hulpverleningsvoertuig. Het voertuig is uitgerust ,met toegangs-, reddings- en medische hulpmiddelen zoals brancards, strops, een driepoot, takels en spalken. Daarnaast is het Rescue team uitgerust met gasmeters, ademluchtsets, communicatieapparatuur en verlichting. Tevens beschikken alle teamleden over een persoonlijke uitrusting voor het werken op hoogte en het betreden van besloten ruimten.





Op zaterdag 16 juni 2018 vindt voor de tweede keer de 112GroningenDag plaats in en om MartiniPlaza in Groningen. Van 10.00 tot 17.00 uur zijn er diverse hulpverleningsinstanties en geven talrijke spectaculaire demonstraties van vele hulpdiensten en er is een een grote informatie / veiligheidsmarkt. Op het Horecaplein kunt terecht voor een hapje en een drankje. Op het hoofdpodium zijn er doorlopend muzikale live optredens. U bent van harte welkom!! De 112GroningenDag wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Bestrating.nl en subsponsor 101BHV.nl.





Wat: 112GroningenDag

Wanneer: 16 juni 2018 van 10.00 tot 17.00 uur

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 Groningen

Entree: Tot 4 jaar gratis, van 5 tot 16 jaar € 2,00 p.p, vanaf 17 jaar € 3,00 p.p.





