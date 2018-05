11-05-2018, Jeroen Bos - OldambtNu.nl & Jeroen van Rooijen

Broei in loods met afval aan de Loodweg in Farmsum (video)

Farmsum - In een loods gevuld met afval aan de Loodweg in Farmsum is vrijdagmorgen broei ontstaan.

De brandweer van Delfzijl, Wagenborgen en Hoogezand zijn aanwezig om de loods met afval leeg te halen en te kunnen blussen. In de loods ligt 1300 ton met afval. Bij de brand komt rook vrij, mocht je last hebben van de rook sluit dan u ramen en deuren en schakel mechanische ventilatie uit. Er is inmiddels opgeschaald naar Grip 1.