11-05-2018, Jeroen Bos - OldambtNu.nl

Verkeerscontrole langs de A7 bij Scheemda

Scheemda - De politie hield vrijdag een grote controle bij beide tankstations op de A7 bij Scheemda, zowel de auto's met een aanhanger van en naar Groningen werden aan de kant gezet.

Veiligheid

De politie controleert onder meer of de bestuurders wel het juiste rijbewijs hebben om met een zware aanhanger te rijden. Ook kijken agenten of de aanhanger goed aangekoppeld zit en of de lading goed geladen is en niet te zwaar is.

Zo moesten sommige mensen hun aanhanger laten staan. Ze mochten de aanhanger pas weer ophalen als ze alles in orde hadden, bijvoorbeeld: nieuwe wielbouten.





De exacte resultaten zijn nog niet bekend.