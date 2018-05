11-05-2018, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Gewelddadige overval op pizzakoerier in Groningen (video)

Groningen - Aan de Tuinbouwstraat in Groningen is vrijdagavond even voor 19.00 uur een overval gepleegd op een pizzakoerier.

Bij deze overval zijn twee daders betrokken. Het signalement is twee blanke jongens, ongeveer 17 jaar oud, lange van lengte, donker gekleed, lange broek en lange mouwen. Beide daders zijn op een fiets vertrokken in de richting van Paddepoel. De politie is momenteel ter plaatse voor onderzoek.