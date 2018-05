12-05-2018, Joey Lameris & Jeroen van der Ploeg - 112Groningen.nl

Politie onderzoekt inbraak politiebureau Haren (video)

Haren - De politie doet onderzoek naar een inbraak in het politiebureau in Haren. De inbraak in het pand aan de Vondellaan vond plaats in de nacht van vrijdag op zaterdag.

Bij de inbraak zijn diverse uniformkledingstukken weggenomen. Zoals het nu lijkt zijn geen wapenkluizen opengebroken. Getuigen gezocht De politie komt graag in contact met mensen die afgelopen nacht iets verdachts hebben gezien of gehoord in de omgeving van het politiebureau. Ook anderen die informatie denken te hebben over het incident worden verzocht contact op te nemen. Dat geldt ook voor mensen die mogelijk beschikken over camerabeelden. De politie is telefonisch bereikbaar via 0900-8844 (lokaal tarief). Mensen met camerabeelden kunnen deze uploaden via een formulier op politie.nl.