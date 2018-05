12-05-2018, 112Groningen.nl

Getuigen gezocht van aanrijding in Grootegast

Grootegast - Vrijdag 11 mei heeft er aan de Molenlaan in Grootegast een aanrijding plaats gevonden tussen twee personenauto's.

Bij het ongeluk raakte een geparkeerde zwarte Peugeot 107 fors beschadigd. De De auto die de zwarte Peugeot heeft geraakt is na het ongeluk doorgereden.

De doorgereden auto is een paars/blauwe metallic kleur. Vermoedelijk is de auto ook fors beschadigd geraakt aan de rechter voorkant. Stukken van onder andere de koplamp en bumper lagen verderop in de straat.

Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de redactie via info@112Groningen.nl