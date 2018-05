12-05-2018, Michael Huising - 112Groningen.nl

Internationale oefening Bellingwolde Rhederbrug

Bellingwolde - Tijdens de 45ste editie van de Hemelvaartfeesten Rhederbrug te Bellingwolde op zaterdag 12 mei hield de brandweer een demonstratie voor publiek.

Bij de demonstratie waren verschillende hulpverleningsdiensten aanwezig. Niet alleen de nederlandse hulpdiensten maar ook die uit Duitsland.

Het scenario was alsvolgt; Bij de meldkamer in Drachten komen diverse meldingen binnen dat er een vliegtuig met meerdere personen is neergestort op de B.L. Tijdensweg te Bellingwolde. Omdat het hierbij om een groot incident gaat wordt de brandweer van Bellingwolde,Feuerwehr Rhede (Ems), Feuerwehr Aschendorf en Feuerwehr Untenende gealarmeerd. Ook de Malteser Hilfsdienst wordt opgeroepen voor de medische ondersteuning. Tijdens het aanrijden treft de 2831 (TS Bellingwolde) een meervoudige ongeval aan met meerdere slachtoffers waarbij ook een voertuig te water is geraakt, (bestuurders zijn geschrokken van het vliegtuigongeval) hiervoor komt het oppervlakte reddingsteam uit Finsterwolde ter plaatse.