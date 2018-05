13-05-2018, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Grote brand aan de Oosterstraat in Groningen (video)

Groningen - De brandweer is in de nacht van zaterdag op zondag opgeroepen voor een brand in een flat aan de Oosterstraat in Groningen.

Bij aankomt van de hulpdiensten werd er snel opgeschaald naar 'Grote Brand'.

Dit omdat het niet zeker was of er nog mensen in de woning aanwezig waren of niet.



Naast de brandweer stonden ook meerdere ambulances en het mobiel medisch team ( MMT ) uit voorzorg klaar.



De brandweer heeft niemand meer in de woning aangetroffen. De woning is compleet verwoest door de brand. Voor de bewoners word opvang geregeld. De Jumbo die onder de woning zit heeft waterschade opgelopen.