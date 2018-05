13-05-2018, Jeroen van der Ploeg & Joey Lameris - 112Groningen.nl

Waterleiding knapt aan de Zonnedauwweg in Haren

Haren - Aan de Zonnedauwweg in Haren is zondagmorgen een waterleiding geknapt. Het waterbedrijf is bezig om het lek te dichten.

Een deel van de Zonnedauwweg ligt onder water, het is onduidelijk of er ook huizen zonder water zitten.