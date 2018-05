13-05-2018, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Voetgangster geschept in Hoogezand (Video)

Hoogezand - Een voetgangster is zondagochtend zwaar gewond geraakt bij een aanrijding op de Gorechtlaan in Hoogezand.

De vrouw wilde de weg oversteken en werd daarbij geschept door de auto. Omstanders hebben direct eerste hulp verleend wat later werd overgenomen door de ambulancedienst en medewerkers van het mobiel medisch team dat met de traumahelikopter ter plaatsen kwam. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Zie ook www.112hoogezand.nl