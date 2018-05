13-05-2018, Patrick Wind & Joey Lameris - 112Gr.

Autobrand in Groningen blijkt stomende koelvloeistof

Groningen - De brandweer in Groningen werd zondagmiddag rond 15.40 uur opgeroepen voor een autobrand op de Europaweg bij de kruising met de Ringweg in Groningen.

Bij aankomst van de brandweer was koelvloeistof over het motorblok gelekt waardoor rookontwikkeling ontstond. De brandweer heeft een controle uitgevoerd en kon terugkeren naar de kazerne.