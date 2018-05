13-05-2018, Dennis Postma, Melarno Kraan & Micheal Huising - 112Groningen.nl

Wateroverlast door vele regenval in provincie Groningen (video)

Groningen - Op diverse plaatsen in de provincie Groningen is zondagavond zoveel water gevallen, dat straten onder water kwamen te staan.

Het KNMI heeft code geel afgegeven vanwege de harde buien, die behalve met onweer, ook gepaard kunnen gaan met hagel en forse windstoten. Op diverse plaatsen in de provincie liepen straten onder water, zo ook aan de Burgemeester Schonfeldsingel in Winschoten en aan de Vrijheidsweg Veendam. De brandweer moest er aan te pas komen om het water weer weg te laten lopen.