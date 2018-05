13-05-2018, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Sauna uitgebrand op complex wellnessresort Zevenhuizen (Video)

Zevenhuizen - Zondag aan het eind van de dag is brand uitgebroken in een vrijstaande sauna op het complex van Wellnessresort de Waterlelie aan de Oudestreek in Zevenhuizen.

De brandweer van Haulerwijk kreeg rond tien voor zes de melding binnen waarna ze met prioriteit 1 ter plaatse gegaan zijn. Bij aankomst waren er al grote rookwolken te zien en heeft de brandweer snel opgeschaald naar middelbrand. De brandweer van Marum is vervolgens ook ter plaatse gekomen evenals twee tankauto's voor de watervoorziening. Gasten die aanwezig waren tijdens het uitbreken van de brand zijn niet gewond geraakt en konden tijdig de sauna verlaten. Het nablussen zal nog enkele uren in beslag nemen. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend.



Weg dicht

Verkeer moet omrijden omdat de Oudestreek-N979 deels afgesloten is vanwege brandslangen die over de weg liggen.