14-05-2018, Redactie

Campagne ‘Samen wegwerken’ aanwezig op 112GroningenDag

Groningen - Campagne ‘Samen wegwerken’ is zaterdag 16 juni 2018 aanwezig op de 112Groningendag in Martiniplaza. Tot 16 juni 2018 stellen we alle deelnemers aan u voor!!

“Ik voel me regelmatig onveilig als ik langs de weg werk. Dat is altijd al zo geweest,” vertelt wegwerker Pieter. En hij is niet de enige. Bijna 40% van een groep ondervraagde wegwerkers voelt zich onveilig tijdens het werk aan snelwegen. En bijna een kwart van de wegwerkers heeft ervaring met ongelukken. In Noord-Nederland zijn de wegbeheerders er klaar mee. Zij roepen verkeersdeelnemers op om meer rekening te houden met de mannen en vrouwen die langs de weg voor hún veiligheid aan het werk zijn. Dat gebeurt met de campagne Samen wegwerken.





De campagne ‘Samen wegwerken’ heeft dus tot doel om de veiligheid bij wegwerkzaamheden te vergroten. Dat gebeurt op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door mensen op te roepen rustig aan te doen en goed op te letten bij wegwerkzaamheden.





Deelname 112GroningenDag

De campagne Samen wegwerken is ook aanwezig op de 112GroningenDag. Het campagneteam daagt bezoekers uit om na te denken over hoe ze de veiligheid bij wegwerkzaamheden kunnen vergroten. Enorme panelen confronteren je daar met ervaringen van wegwerkers. En als je goed kijkt , ontdek je allerlei feiten en cijfers over de veiligheid bij wegwerkzaamheden. Want hoeveel ongevallen gebeuren er eigenlijk bij wegwerkzaamheden? En wat maakt dat automobilisten de wegwerkers een onveilig gevoel geven? En welke oproep doen wegwerkers eigenlijk aan u als automobilist? Aan de kinderen is uiteraard ook gedacht met een leuke actie, wat dat precies is houden we nog even geheim!





Veilig en vlot

De slotsom? We willen allemaal zo snel mogelijk weer een opgeknapte weg. De wegwerker doet dat door veilig en vlot te werken. De wegbeheerder door de werkzaamheden goed voor te bereiden en te plannen. En weggebruikers kunnen een handje helpen door goed uit te kijken en rustig aan te doen als zij langs werkzaamheden rijden. De werkzaamheden aan alle wegen zijn immers vooral bedoeld voor de weggebruikers, om de doorstroming te vergroten.





Kijk voor meer informatie over de campagne op www.samenwegwerken.nl of op de Facebookpagina: www.facebook.com/samenwegwerken.









Op zaterdag 16 juni 2018 vindt voor de tweede keer de 112GroningenDag plaats in en om MartiniPlaza in Groningen. Van 10.00 tot 17.00 uur zijn er diverse hulpverleningsinstanties en geven talrijke spectaculaire demonstraties van vele hulpdiensten en er is een een grote informatie / veiligheidsmarkt. Op het Horecaplein kunt terecht voor een hapje en een drankje. Op het hoofdpodium zijn er doorlopend muzikale live optredens. U bent van harte welkom!! De 112GroningenDag wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Bestrating.nl en subsponsor 101BHV.nl.

Wat: 112GroningenDag

Wanneer: 16 juni 2018 van 10.00 tot 17.00 uur

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 Groningen

Entree: Tot 4 jaar gratis, van 5 tot 16 jaar € 2,00 p.p, vanaf 17 jaar € 3,00 p.p.





Volg de laatste ontwikkelingen ook op www.facebook.com/112GroningenDag