14-05-2018, 112Gr.

Getuigen gezocht van brand Oosterstraat

Groningen - De politie in Groningen is op zoek naar getuigen van een brand in de nacht van zaterdag 12 mei op zondag 13 mei bij een appartementencomplex aan de Oosterstraat in Groningen.

Bij deze brand is niemand gewond geraakt, maar was wel sprake van veel brand- en rookschade. Ten tijde van de brand werden de bewoners opgevangen in het politiebureau aan de Rademarkt.

De politie is druk bezig met het onderzoek naar de oorzaak van de brand en is op zoek naar getuigen.

Mocht u informatie voor de politie hebben over deze brand, of kent u mensen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben, neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.