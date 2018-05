14-05-2018, 112Groningen

Lineke van Poort Hoogkerk na 32 jaar met pensioen

Hoogkerk - 32 jaar lang was ze een vertrouwd geluid aan de andere kant van de lijn als je Poort Hoogkerk belde.`Met Poort in Hoogkerk met Lineke` klonk het maandag 14 mei voor het laatst. Ze was de centraliste van Poort. Een ander neemt nu haar functie over.