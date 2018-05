15-05-2018, Patrick Wind & M. Nuver

Forse brand Couperusstraat Groningen (Video)

Groningen - Van maandag op dinsdag om 04.36 uur is er brand uitgebroken in een woning aan de Couperusstraat in de stad. Er kwam veel rookontwikkeling bij de brand vrij.

De bewoners konden op tijd het pand verlaten. De flatbewoners moesten hun woning tijdelijk verlaten. De oorzaak is onbekend. Twee ambulances kwamen ter plaatse om de bewoners te controleren na wat rookinademing. De brand was snel uit. Oogtv Dvhn