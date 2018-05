15-05-2018, Martin Nuver 112Groningen

Bijenplaag op kermis in Groningen

Groningen - De kermis in de stad kreeg dinsdagmorgen ineens 15000 extra bezoekers. Een grote groep bijen heeft zich op de Grote Markt gevestigd tegen een attractie aan.

Een imker is nu ter plaatse om het nest te verwijderen. Hij schat dat het zo`n 15000 bijen zijn. Zover bekend was er niemand nog gestoken. Het is gewoon lastig aldus de exploitant.

Tv Noord

Dvhn