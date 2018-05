15-05-2018, Dennis Postma 112Groningen.nl

Grote controle Politie en Douane bij de N366

Nieuwe Pekela - Dinsdagochtend en middag heeft er een grote verkeerscontrole plaatsgevonden aan de N366 in Nieuwe Pekela.

Bedrijfswagen, personenauto's met aanhanger, vrachtwagens en ander bijzonder transport werd van de weg gehaald. Meerdere Politiemotoren loodsten de voertuigen binnen.

De Douane had de beschikking over Honden en een röntgen apparaat. De uitslagen van de controle volgen later.