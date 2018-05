15-05-2018, Politie Groningen & Haren Facebook

Getuigen gezocht van mishandeling in Beijum

Groningen - Op donderdag 10 mei 2018 omstreeks 13:40 uur is er een verkeersruzie ontstaan tussen bestuurders van twee auto's die eindigde op de Emingaheerd/Barmaheerd in Beijum.