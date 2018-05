15-05-2018, Herald Veenstra/InfoLeek.nl

Schuurbrand in Nieuw-Roden (Video)

Nieuw-Roden - Achter een woning aan de Beukenlaan in Nieuw-Roden is dinsdagmiddag om vier uur een schuur met daarin een voertuig in brand gevlogen.

De brandweer van Leek is met twee tankautospuiten met spoed ter plaatse gegaan maar de vlammen sloegen bij aankomst al uit het dak en de zwarte rookwolken waren al in de wijde omgeving te zien. De brandweer van Norg, Roden en Veenhuizen hebben assistentie verleend met waterwagens om voor voldoende bluswater te zorgen.



Een ambulance is ter plaatse gekomen om de bewoner te controleren. De brand die midden in een woonwijk woedde trok veel bekijks van omwonenden.