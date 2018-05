15-05-2018, Politie Facebook

Tips gezocht vanwege brandstichtingen

Delfzijl - Op donderdag 10 mei 2018, omstreeks 01:30 uur, was er een melding van een buitenbrand bij Geerstuk 2 te Delfzijl. Ter plaatse bleek dat er een coniferenhaag in de brand stond.

Het vuur was bij aankomst van de politie reeds geblust door omwonenden en een paar passanten.. Op dinsdag 15 mei 2018, omstreeks 03:00 uur, was er wederom een brand op dezelfde locatie. Ook nu stond een coniferenhaag in brand. Ook een dak van een schuurtje had inmiddels vlam gevat. De brandweer kwam ter plaatse om het vuur te blussen. De politie sluit niet uit dat beide branden zijn aangestoken. Er zal een buurtonderzoek worden ingesteld.





Mocht je informatie hebben over genoemde branden dan is het verzoek om contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.