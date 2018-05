15-05-2018, Martin Nuver 112Gr.

Rotte eieren lucht bij Sportcentrum Kardinge

Groningen - Door een overladen stukke accu`s was dinsdagavond een veegmachine van Sportcentrum Kardinge een gas gaan vormen dat een reactie teweeg bracht. Een rotte eieren lucht was het gevolg in de toegangshal van het zwembad.