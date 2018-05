16-05-2018, 112Gr.

Vermiste hond dood teruggevonden

Delfzijl - De politie heeft woensdag 2 mei een melding gekregen van een vermiste teckel genaamd Luna. Tijdens het uitlaten was het dier weggelopen.

Op 15 mei werd het dier teruggevonden. Luna werd in een met stenen verzwaarde rugzak aangetroffen in het water aan de Handelskade in Delfzijl. Luna's baasje is hier door medewerkers van de dierenambulance geïnformeerd.

De politie is nu op zoek naar mensen die meer informatie hebben over wie achter deze dierenmishandeling zit. Zij kunnen contact met de politie opnemen via 0900-8844. Of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000