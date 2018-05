16-05-2018, Ingezonden persbericht

Afscheid van “Een schoone en nuttige inrichting”

Scheemda - De verhuizing van het Ommelander Ziekenhuis naar het prachtige nieuwe gebouw in Scheemda is aanstaande. Voor Winschoten en omgeving betekent dat: afscheid nemen van het ons zo vertrouwde st Lucas ziekenhuis.

De Vrienden van het st. Lucas ziekenhuis organiseren daarom op 5 juli 2018 (aanvang 20.00 uur) een feest in de hal van het st Lucas Ziekenhuis voor donateurs, medewerkers en oud-medewerkers, om passend afscheid te nemen van deze zo vertrouwde plek. We doen dat met Arno van der Heyden die de avond zal presenteren en opluisteren met van zijn nummers.

Verder bestaat de avond uit verhalen, liedjes, film en optredens van bekende Winschoters en (oud-)medewerkers en een kunstveiling.

De avond wordt een fantastische afsluiting van de geschiedenis van “Een schoone en nuttige inrichting” in hartje Winschoten.

Kunstveiling

Tijdens de feestavond is er een veiling van kunstwerken die het ziekenhuis ter beschikking heeft gesteld. Daarnaast worden er van bekende regionale kunstenaars werken geveild die speciaal voor deze gelegenheid zijn gemaakt.

Er zijn verder interviews en optredens van bekende Winschoters en (oud-)medewerkers van het ziekenhuis. De bekende cabaretgroep VIP treedt voor deze gelegenheid nog een keer op. VIP maakte met eigen geschreven sketches en liedjes in het verleden menig personeelsfeest tot een onvergetelijke avond .

Historische beelden

Het Winschoter Stadsjournaal vertoont een korte film met historische beelden en foto’s van het ziekenhuis. Natuurlijk zijn we op zoek gegaan naar de nonnen die in het prille begin het ziekenhuis zo vorm hebben gegeven.

Ook langs deze weg willen we directie en organisatie van het ziekenhuis danken voor hun medewerking. Tevens alle vrijwilligers die willen bijdragen, zeer bedankt. Natuurlijk alle kunstenaars en ook Arno van der Heyden.

Zonder jullie bijdragen waren we niet in staat geweest dit fantastische slot van het Lucas in Winschoten te organiseren!

Kaartverkoop morgenmiddag 17 mei en vrijdag 8 juni, van 14.30 tot 17 in de centrale hal van het ziekenhuis.

U kunt ook kaarten kopen via vriendenvanlucas@gmail.com