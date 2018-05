17-05-2018, Bron Rtvnoord.ml

Communicatienetwerk hulpdiensten dekt niet hele Provincie

Groningen - Communicatienetwerk C2000 dat door hulpdiensten wordt gebruikt bij calamiteiten, werkt op twee plaatsen in onze provincie niet of nauwelijks. Dat is het geval bij militair oefendorp Marnehuizen en in Zoutkamp.