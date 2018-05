Agenten reden over de Waterstraat en daar zagen ze de verdachte met een fiets bij een groepje personen staan. Het was de agenten bekend dat de fiets eerder die dag was gestolen en zij wilden de verdachte jongeman aanhouden. De fietser ging er bij het zien van de agenten er direct vandoor. Op de Markstraat weten agenten de 16-jarige te achterhalen. Hij werd aangehouden, maar dat ging gepaard met het nodige verzet. Uiteindelijk moest zelfs pepperspray worden gebruikt. Intussen bemoeiden een paar omstanders zich met de aanhouding er kwam een groep omstanders van 15 tot 20 personen aangelopen. Tijdens de ontstane situatie, zag de verdachte kans om te ontkomen. Hij kon echter snel weer worden aangehouden.

De situatie dreigde te escaleren en één van de agenten zag zich dan ook genoodzaakt om een waarschuwingsschot te lossen. Hierop keerde de rust snel terug. De verdachte werd overgebracht naar het politiebureau en daar voor nader onderzoek ingesloten.

Voor beelden zie Tv Noord