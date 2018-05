18-05-2018, Redactie

Meet & Greet met Paw Patrol op 112GroningenDag

Groningen - Marshall van Paw Patrol komt zaterdag 16 juni 2018 naar de 112GroningenDag. Dit alles in samenwerking met het Rode Kruis Groningen, Team Zelfredzaamheid. Tot 16 juni 2018 stellen we alle deelnemers aan u voor!!

Altijd al een “Meet en Greet” willen hebben met Marshall van “Paw Patrol”? Of samen met Marshall op de foto? Dan is dit je kans!! Marshall komt namelijk naar de 112Groningendag. PAW Patrol is een populaire kinderserie die wordt uitgezonden door Nickelodeon. Een avontuurlijke actieserie over een reddingsteam bestaande uit zeven heldhaftige puppy's. Één van de puppy’s is Marshall, een dalmatiër die de brandweertaken uitvoert, vaak met succes ondanks zijn klungeligheid.





In een noodsituatie kan iedereen de hulp van een ander gebruiken. Het Rode Kruis helpt jou en de ander je voor te bereiden zodat je weet wat je moet doen en problemen kunt voorkomen. Zo zorgen we met en voor elkaar voor onze veiligheid, net als in Paw Patrol. Wat doe jij in geval van nood? Het Rode Kruis Groningen (Team Zelfredzaamheid) heeft verschillende projecten om dit te realiseren.





Tijdens de 112Groningen dag zullen wij aanwezig zijn om de Red Cross Quest, een EHBO speurtocht voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar oud te laten zien. Ook zullen wij tijdens de 112GroningenDag een kleurwedstrijd organiseren die in het teken zal staan van Paw Patrol. Voor het jongen of meisje met de leukste kleurplaat hebben we een mooie prijs. Komen jullie ook langs?





Voor informatie: https://www.rodekruis.nl/groningen/onze-activiteiten/zelfredzaamheid/





Op zaterdag 16 juni 2018 vindt voor de tweede keer de 112GroningenDag plaats in en om MartiniPlaza in Groningen. Van 10.00 tot 17.00 uur zijn er diverse hulpverleningsinstanties en geven talrijke spectaculaire demonstraties van vele hulpdiensten en er is een een grote informatie / veiligheidsmarkt. Op het Horecaplein kunt terecht voor een hapje en een drankje. Op het hoofdpodium zijn er doorlopend muzikale live optredens. U bent van harte welkom!! De 112GroningenDag wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Bestrating.nl en subsponsor 101BHV.nl.





Wat: 112GroningenDag

Wanneer: 16 juni 2018 van 10.00 tot 17.00 uur

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 Groningen

Entree: Tot 4 jaar gratis, van 5 tot 16 jaar € 2,00 p.p, vanaf 17 jaar € 3,00 p.p.





Volg de laatste ontwikkelingen ook op www.facebook.com/112GroningenDag