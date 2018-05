18-05-2018, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Tewaterlating van de Arklow Villa (Video)

Hoogezand - Bij scheepswerf Royal Bodewes in Hoogezand is vrijdagochtend om 10.00 uur de 87 meter lange Arklow Villa te water gelaten.

De Arklow Villa is het laatste in een serie van tien schepen dat gebouwd is voor de Rotterdamse vestiging van Arklow Shipping uit Ierland.