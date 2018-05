18-05-2018, Marc Dol 112gr.

Brand verwoest schuur in Onstwedde (Video)

Onstwedde - Aan de Ter Maars in Onstwedde is vrijdagavond om 18:25 uur brand uitgebroken in een schuur. achter een boerderij. Er was forse rookontwikkeling op grote afstand te zien.

Over de oorzaak van de brand is nog niets te zeggen. De brandweer gaf middelbrand. Men kon overslag naar de naastgelegen boerderij voorkomen. 1 persoon is in een ambulance behandeld.