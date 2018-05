18-05-2018, Oogtv bron

Neerstortende drone raakt peuter bij Gronings kinderdagverblijf

Groningen - In de Groningse wijk Beijum is woensdagmiddag een drone neergestort. Een peuter bij kinderdagverblijf Hamertje Tik werd door het onbemande vliegtuigje geraakt en moest met een gekneusde voet naar het ziekenhuis.

De politie heeft de eigenaar van het onbemande vliegtuigje opgespoord. De drone en het besturingssysteem zijn in beslag genomen. Volgens politiewoordvoerder Anne van der Meer is de kans groot dat de eigenaar van de drone wordt vervolgd: ‘Hij heeft boven bebouwing gevlogen en mensen in gevaar gebracht.

Dat mag volgens de regels voor het vliegen met drones allebei niet. Hier zijn beide regels overtreden.’’ De woordvoerder hoopt dat dit incident een wijze les is voor anderen: “Veel mensen weten niet wat de regels voor drones zijn als ze er een aanschaffen. Je mag niet zomaar overal een drone de lucht in laten.”