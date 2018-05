18-05-2018, D. Postma - 112Groningen

Wielrenner gewond na botsing auto

Meeden - Vrijdagmiddag is een wielrenner gewond geraakt nadat deze achterop een auto is gebotst.

Gezien de schade aan de auto, is de wielrenner met hoge snelheid op de auto gebotst. Of de auto reed of stilstond is niet bekend. De Politie heeft het ongeval op papier gezet.