18-05-2018

Woningbrand in Zandeweer

Zandeweer - Aan de Trekweg in Zandeweer is vrijdagavond een uitslaande woningbrand gemeld.

Omdat niet zeker was of er nog iemand in de woning aanwezig was werden twee blusauto's opgeroepen. Even later werd duidelijk dat iedereen in veiligheid is.

De brand is onder controle. Een persoon is met rookinhalatie aan de ambulancedienst overgedragen en gecontroleerd, maar hoefde niet nar het ziekenhuis. Stichting Salvage assisteert de bewoners met de afhandeling van de schade.