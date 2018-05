19-05-2018, Oogtv bron

Man(58) die mishandelde vanaf fiets aangehouden

Groningen - De politie heeft vrijdagmiddag een 58-jarige man uit Groningen aangehouden die vanaf zijn fiets meerdere mensen heeft mishandeld.

De man fietste tussen de Beren en het UMCG en sloeg op zijn route meerdere mensen in het gezicht en in de nek. Verschillende getuigen belden 112 terwijl ze de man volgden. Hierdoor kon de man worden aangehouden.

De politie denkt dat dit niet het enige incident met de man is. Ze roept mensen die ook last van de man hebben gehad, zich te melden. De man heeft een grijze baard en hij droeg vandaag een lichte broek, één lange ronde sok die hij over zijn pijp had getrokken een zwarte muts en zonnebril.

Er wordt in het bijzonder gezocht naar een aangeefster met een rode jas en blond haar op een fiets. Zij kreeg op de Bloemsingel een vuistslag van de man. Naar een andere vrouw, die op de ijzeren bording vlak bij de Beren zat, maakte de man een slaande beweging. Ook een mannelijke aangever wordt gezocht. Hij droeg een bruine parkajas en had een klein baardje.