20-05-2018, Gerrie de Groot Oldambtnu.nl

Auto uitgebrand aan de Zaanstraat in Winschoten

Winschoten - Aan de Zaanstraat in Winschoten is in de nacht van zaterdag op zondag een auto grotendeels uitgebrand. De auto stond dicht bij een garage die hierdoor ook forse schade heef opgelopen.