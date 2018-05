20-05-2018, 112Gr. Martin Baar & Patrick Wind

Ernstig gewonde bij woningbrand (Video)

Groningen - Bij een woningbrand in de Rembrandt van Rijnstraat in Groningen is zondagavond rond 20:00 uur een vrouw vermoedelijk ernstig gewond geraakt. De portiek werd d.m.v een scherm afgeschermd.

Het slachtoffer is onder politiebegeleiding met spoed met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Oogtv